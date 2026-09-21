बांकेबिहारी क्षेत्र में सीवर लाइन: 240 करोड़ की DPR तैयार, 8.50 लाख लोगों को फायदा

जागरण संवाददाता, मथुरा। Mathura News: अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में वृंदावन शहर की सीवेज व्यवस्था सुदृढ़ होगी। जल निगम नगरीय द्वारा भेजी गई कार्ययोजना पर शासन ने संज्ञान लेते हुए इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के निर्देश दिए हैं। मंजूरी एवं धनराशि आवंटित होने के बाद इस ओर काम कराया जाएगा।

जल निगम द्वारा वृंदावन जोन के लिए दिसंबर,2025 में 240 करोड़ रुपये की सीवेज लाइन बिछाने की कार्ययोजना भेजी थी। इसके तहत ये काम आगे बढ़ रहा है। नगर निगम क्षेत्र की वर्ष 2025 के अनुसार, आबादी करीब साढ़े आठ लाख है। कुल मकानों की संख्या 2.10 लाख है। सीवेज लाइन पूरे शहर के मात्र 22 प्रतिशत क्षेत्र में ही है। वृंदावन में अमृत-वन योजना के तहत सीवर लाइन डाली गई थी, लेकिन आज ये पानी का दबाव नहीं झेल पा रही है।

नगर निगम बनवा रहा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आए दिन ओवरफ्लो होने से बांकेबिहारी मंदिर एवं आसपास क्षेत्र में जलभराव होता है। इससे यहां की छवि देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की नजरों में ठीक नहीं जा रही, वहीं आस्था भी आहत हो रही है। दिसंबर, 2025 में जल निगम नगरीय ने अमृत-2 योजना के तहत पूरे शहर को सीवेज लाइन से संतृप्त करने के लिए 1382 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसमें वृंदावन जोन के लिए 240 करोड़ रुपये मांगे थे।