'झाड़ू-पोछे से लेकर रसोई तक का कराया जाता था काम', वृंदावन में चार बच्चों की मौत के बाद गुरुकुल प्रबंधन पर आरोप

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। महर्षि पाणिनि गुरुकुल में चार छात्रों की मृत्यु के बाद संचालक की गतिविधियों ने व्यवस्था पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना होते ही गुरुकुल संचालक ने बच्चों को बचाने के बजाय भवन के बाहर लगे बैनर फाड़ने शुरू कर दिए। इसके बाद पुलिस को फोन कर एंबुलेंस बुलाने की सूचना दी गई।

गुरुकुल में विद्यार्थियों से पढ़ाई के अलावा दैनिक घरेलू और साफ-सफाई के काम भी कराए जाते थे। पुलिस ने गुरुकुल की व्यवस्थाओं को देखरेख करने वाले युवक को हिरासत में लिया है। बचे हुए छात्र ने बताया कराए जाते थे झाड़ू-पोंछे से लेकर रसोई तक के काम संयुक्त अस्पताल में भर्ती छात्र रुद्राक्ष ने बताया गुरुकुल में सुबह खाना बनाने से लेकर परिसर में झाड़ू लगाने, कपड़े धोने और साफ-सफाई तक के काम विद्यार्थियों से ही कराए जाते हैं। विद्यार्थियों की दिनचर्या केवल शिक्षा और अध्ययन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्हें परिसर की रोजमर्रा की व्यवस्थाओं में भी लगाया जाता था। इससे गुरुकुल में विद्यार्थियों की जिम्मेदारियों और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।