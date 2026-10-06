वृंदावन में टैंक साफ करते वक्त गैस रिसाव के चपेट में आए छात्र, 4 की हुई मौत
वृंदावन के चैतन्य विहार स्थित एक निजी गुरुकुल में पानी का टैंक साफ करते समय गैस रिसाव के कारण चार ...और पढ़ें
HighLights
वृंदावन के गुरुकुल में गैस रिसाव
पानी का टैंक साफ करते हुए हादसा
चार छात्रों की दुखद मौत हुई
जागरण संवाददाता, वृंदावन। वृंदावन के चैतन्य विहार स्थित वृंदा वाटिका में चल रहे निजी गुरुकुल में पानी का टैंक साफ करते चार छात्र गैस रिसाव के चपेट में आ गए, जिसकी वजह से चारों की मौत हो गई।
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