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वृंदावन में टैंक साफ करते वक्त गैस रिसाव के चपेट में आए छात्र, 4 की हुई मौत

By Jagran News Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Tue, 06 Oct 2026 11:05 PM (IST)

वृंदावन के चैतन्य विहार स्थित एक निजी गुरुकुल में पानी का टैंक साफ करते समय गैस रिसाव के कारण चार ...और पढ़ें

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HighLights

  1. वृंदावन के गुरुकुल में गैस रिसाव

  2. पानी का टैंक साफ करते हुए हादसा

  3. चार छात्रों की दुखद मौत हुई


जागरण संवाददाता, वृंदावन। वृंदावन के चैतन्य विहार स्थित वृंदा वाटिका में चल रहे निजी गुरुकुल में पानी का टैंक साफ करते चार छात्र गैस रिसाव के चपेट में आ गए, जिसकी वजह से चारों की मौत हो गई।

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