जागरण संवाददाता, मथुरा। गोवर्धन क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान उस समय सनसनी फैल गई, जब कार्यक्रम स्थल के पास एक खाली प्लाट में बुजुर्ग ससुर का शव पड़ा मिला। मृतक के गले पर चोट के निशान पाए गए। स्वजन ने मृतक के दामाद पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस ने नामजद आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

शुक्रवार रात गोवर्धन क्षेत्र में शादी समारोह चल रहा था। इसी दौरान सूचना मिली कि शादी में आए परिवार के बुजुर्ग ओम प्रकाश मृत अवस्था में मिले हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो शादी स्थल के समीप जनमासा और उसके बीच खेत से होकर जाने वाले रास्ते के पास खाली प्लाट में शव मिला। गले पर मिले चोट के निशान शव के गले पर चोट के निशान थे। स्वजन ने पुलिस को बताया कि मृतक के दामाद सुखवीर पर उन्हें शक है। आरोप है कि उसने पहले धमकी दी थी कि शादी वाले दिन उनके घर में खून बहेगा। मृतक के बेटे ने पुलिस को यह भी बताया कि बस से आते समय रास्ते में उसने अपने जीजा को देखा था। मृतक के बेटे की के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने सुखवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।