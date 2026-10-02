संत प्रेमानंद के शिष्य रसिक दुलारी की मौत के बाद अब हाथरस का परिवार धरने पर बैठा, आश्रम पर लगाए आरोप

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। तीन महीने पहले संत प्रेमानंद से प्रभावित होकर सादाबाद के गांव बरामनी निवासी 16 वर्षीय अनुज चौधरी की तलाश में जब स्वजन एक दिन पहले मिलने पहुंचे तो मिलने नहीं दिया। ऐसे में नाराज स्वजन के साथ ग्रामीणों ने अनुज से मिलवाने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया।

श्रीराधा केली कुंज के बाहर शुक्रवार को दोपहर साढ़े 12 बजे सादाबाद के गांव बरामनी निवासी राजवीर चौधरी अपने 16 वर्षीय बेटे अनुज चौधरी की तलाश में संत प्रेमानंद के श्री राधा केलिकुंज आश्रम आए तो बेटे से मिलने नहीं दिया।

राजवीर चौधरी ने बताया अनुज ने 26 जून को संत प्रेमानंद से दीक्षा ली और घर आ गया। इसके बाद तीन जुलाई को घर से संत प्रेमानंद के दर्शन की बात कहकर निकला और फिर नहीं लौटा, तो दो दिन बाद वे बेटे की खोज में वे केलिकुंज पहुंचे तो बेटे से मिलने नहीं दिया। वे तभी से लगातार बेटे की तलाश में केलिकुंज के आसपास ही रह रहे हैं।

स्वजन का आरोप तीन महीने पहले आए किशोर का नहीं मिल रहा सुराग अब साधक रसिक दुलारी शरण के साथ हुई घटना के बाद भी बेटे से मिलने नहीं दिया तो राजवीर चौधरी ने गांव वासियों को बुला लिया और श्रीराधा केलिकुंज के बाहर धरना शुरू कर दिया। धरना दे रही