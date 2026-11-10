मथुरा में फर्जी ED अफसर के खुल रहे कारनामे, 200 सौ करोड़ रु का लोन हड़पने का बनाया था प्लान

संवाद सूत्र, फरह (मथुरा)। ईडी का फर्जी अधिकारी बनकर घूमने वाला सचिन शर्मा सिर्फ अधिकारियों पर रौब जमाने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी नजर करोड़ों रुपये की ठगी पर थी। पूछताछ में उसने बैंक अधिकारियों से नजदीकियां बढ़ाने और करीब डेढ़ से दो सौ करोड़ रुपये का लोन कराने की योजना का राजफाश किया है। उसकी मंशा लोन लेने के बाद खुद को दिवालिया घोषित कर रकम हड़पने की थी।

सीओ रिफाइनरी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि ईडी का फर्जी अधिकारी बनकर शहर में अपनी पहचान बनाने वाले सचिन शर्मा के मंसूबे बेहद बड़े थे। अधिकारियों के बीच उठना-बैठना और ईडी का रसूख दिखाकर वह आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने की फिराक में था।

बैंक अधिकारियों से अच्छा उठना-बैठना था पूछताछ के दौरान सामने आया कि सचिन की बैंक अधिकारियों के साथ भी अच्छी उठना-बैठना थी। अब तक की जांच में पता चला है कि वह बैंकिंग क्षेत्र में अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर किसी साइड को दिखाकर डेढ़ से दो सौ करोड़ रुपये तक का लोन कराने की योजना बना रहा था। उसकी योजना लोन की बड़ी रकम हासिल करने के बाद खुद को दिवालिया घोषित करने की थी, ताकि बैंक की रकम वापस न करनी पड़े और उसे हड़पा जा सके।