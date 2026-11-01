वित्तविहीन विद्यालयों और संस्कृत विद्यालयों के कर्मचारियों को भी मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा, मथुरा में 1367 स्कूल

जागरण संवाददाता, मथुरा। प्रदेश सरकार ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से अशासकीय सहायता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालयों के साथ संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को भी लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के दौरान आर्थिक परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है।

मथुरा में 1367 निजी विद्यालयों का तैयार होगा डेटा जिले में कक्षा एक से आठ तक के 1367 निजी विद्यालय संचालित हैं। सरकार के निर्णय के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग को इन विद्यालयों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों का ब्योरा तैयार करना होगा। शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के बाद बीएसए कार्यालय इस संबंध में डेटा संकलन की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए संबंधित विद्यालयों से कर्मचारियों की जानकारी जुटाई जाएगी।