खुशखबरी: 10 हजार घरों का बिजली संकट होगा खत्म, वृंदावन के रंगजी उपकेंद्र को मिली डबल लाइन

जागरण संवाददाता, मथुरा। वृंदावन में रंगजी मंदिर उपकेंद्र से पोषित मुहल्लों में बेहतर बिजली आपूर्ति दिलाए जाने के लिए नई लाइन तैयार की जा रही है। इसे टावरयुक्त बनाया जा रहा है। काम पूरा होने के बाद एक लाइन में खराबी आने पर दूसरी लाइन से बिजली आपूर्ति बहाल की जा सकेगी। वहीं बंदरों के आतंक से उपकेंद्र पर लगी मशीनों व उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए जाल लगाए जाने की भी तैयारी चल रही है।

ये काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। इसके बाद आए दिन आपूर्ति में हो रही बाधा की समस्या से 10 हजारा घरों को सीधा लाभ मिलेगा। पागल बाबा बिजलीघर से डाली जा रही नई लाइन शहरी क्षेत्र में वृंदावन का रंगजी मंदिर उपकेंद्र ही एकमात्र ऐसा है, जिसके लिए दोहरी बिजली लाइन नहीं है। वहीं इस उपकेंद्र पर लगी मशीनें एवं उपकरण बंदरों के उत्पात के कारण आए दिन खराब होते रहते हैं। इसके कारण यहां से पोषित कालोनियों के हजारों लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ता है। यहां के लोगों को निर्बाध आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए बिजली निगम द्वारा बिजनेस प्लान के तहत डबल सोर्स का प्रस्ताव तैयार किया था।

हजारों उपभोक्ता होंगे लाभान्वित पहले यहां खंभों की लाइन तैयार कराई जानी थी। लेकिन, यमुना खादर की मिट्टी रेतीली होने के कारण खंभे खड़े नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद इंजीनियरों ने टावरयुक्त लाइन तैयार करने का निर्णय लिया।

उपकेंद्र में लगे उपकरणों को बंदरों से सुरक्षित रखने के लिए अब लगाया जाएगा जाल मथुरा जोन के मुख्य अभियंता राजीव गर्ग ने बताया, अब पागल बाबा बिजलीघर से रंगजी मंदिर उपकेंद्र के लिए टावरयुक्त लाइन डालने का कार्य कराया जा रहा है। करीब एक दर्जन टावर खड़े किए जा चुके हैं। इसके बाद तार लगाने का काम कराया जाएगा। काम पूरा होने के बाद इस उपकेंद्र के लिए भी दोहरी लाइन हो जाएगी। इसके बाद लाइन में खराबी आने पर दूसरी लाइन से आपूर्ति बहाल की जा सकेगी।