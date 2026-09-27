श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प, आठ राज्यों के भक्तों ने भरी हुंकार

जागरण संवाददाता, मथुरा। बंगाल, ओडिशा, दिल्ली,उत्तराखंड सहित आठ राज्यों से आए श्रीकृष्ण भक्तों ने शनिवार को भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि के मूल गर्भगृह स्थल पर पुनः भव्य-दिव्य मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। श्रद्धालुओं ने हाथ उठाकर आंदोलन का समर्थन करते हुए अपने-अपने राज्यों में जनजागरण अभियान चलाने और इस विषय को हर हिंदू तक पहुंचाने की शपथ ली। विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा कर रहे हैं।

राया के गणेश बाग स्थित अग्रवाल सेवा सदन में ठहरे यात्रियों के बीच श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह प्रकरण के हिंदू पक्षकार एवं श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष, अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे। यहां उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह प्रकरण की लोगों को जानकारी दी। श्रीकृष्ण जन्मभूमि का संघर्ष केवल अदालत की चहारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा विषय है।