'अखिलेश भी आएं तो संग करेंगे कारसेवा, कृष्ण जन्मभूमि पर बनेगा भव्य मंदिर', डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का सपा प्रमुख पर पलटवार

जागरण संवाददाता, फरह (मथुरा)। परखम अनुसन्धान केंद्र में दो दिवसीय चिंतन शिवर में पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी, अपराध और माफिया को खत्म करना और विकसित भारत के संकल्प पर विकसित उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना ही सरकार का लक्ष्य है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बार के चुनाव में श्रीकृष्ण जन्मभूमि सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। जैसे अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है, वैसे ही भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर बनेगा। चाहे न्याय प्रक्रिया से, चाहे आपसी बातचीत से। उन्होंने कहा कि अगर श्री अखिलेश यादव हमारे साथ कारसेवा करने के लिए आना चाहेंगे, तो उनके साथ मिलकर भी भगवान कृष्ण का मंदिर बनाएंगे।

दलित सम्मेलन में रामगोपाल के बयान पर भड़के दलित सम्मेलन को संबोधित करते हुए केशव मौर्य ने कहा कि हमारी सरकार बनने जा रही है और तमाम दलित हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि दलित सम्मेलन में प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने दलितों को मूर्ख कहा है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसके लिए माफी मांगें। यह दलितों का अपमान है, बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दलितों का महासम्मेलन और दलितों को गाली, इसीलिए मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी न पिछड़ों की समर्थक है, न दलितों की, न गरीबों और महिलाओं की समर्थक है। यह केवल परिवार और गुंडों-अपराधियों की समर्थक है।