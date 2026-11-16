'जो खत्म करना चाहते हैं संविधान, PDA के लोग उन्हें खत्म कर देंगे', दलित सम्मेलन में अखिलेश ने दिया यूपी चुनाव जीत का फार्मूला

यशपाल चौहान, आगरा। संविधान पर संकट के सहारे लोकसभा चुनाव में बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने वाली सपा अब विधान सभा चुनाव में भी यही दाव खेलने जा रही है। दलितों का गढ़ माने जाने वाले आगरा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित महासम्मेलन के मंच से रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह मंत्र एक बार फिर जपा।

अखिलेश ने भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश मनु विधान से नहीं संविधान से चलेगा। जो संविधान खत्म करना चाहते हैं, उन्हें पीडीए के लोग खत्म कर देंगे।

दलित महासम्मेलन में पुरानी वर्ण व्यवस्था को याद दिलाते हुए पढ़ाया एकजुटता का पाठ सपा प्रमुख ने कहा कि संविधान है तो सम्मान है। हक है और आरक्षण है। नहीं तो पांच हजार साल पुरानी व्यवस्था होगी। जिन लोगों ने उस व्यवस्था में जीवन जिया था और भेद भाव झेला था, वही दर्द समझ सकते हैं। जो लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, वे हमदर्दी तो रख सकते हैं। मगर, अपमान महसूस नहीं कर सकते। उन लोगों का घर गंगाजल से नहीं धुला होगा। जहां दर्द है वहीं पीडीए है।

यूपी में सबसे अधिक दलितों पर अन्याय अखिलेश ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि दलितों पर सबसे अधिक अन्याय उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब तक 200 प्रतिमा तोड़ी जा चुकी हैं। उन्होंने इसे संविधान पर हमला करार देते हुए कहा कि प्रतिमा ही नहीं सबसे पहले तो संविधान वाले हाथ को तोड़ा जा रहा है। यह सीधे-सीधे संविधान पर हमला है। सपा प्रमुख के 42 मिनट के संबोधन में अधिक समय दलित उत्पीड़न और संविधान पर ही फोकस रहा। इसके सहारे उन्होंने संदेश तो दिया ही कई बार कहा भी कि सपा ही उनकी हितैषी है।

भाजपा में भी उनकी जाति के लोग होंगे, लेकिन वे उनके हक और हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने यह संदेश देने की काेशिश की कि भाजपा की सरकार संविधान को खत्म कर देगी और इसके बाद दलितों को सम्मान भी नहीं मिलेगा।