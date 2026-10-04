मथुरा के छटीकरा पुल पर डिवाइडर से टकराकर कार पलटी: ड्राइवर की मौत, बल्लभगढ़ के तीन युवक घायल

जागरण संवाददाता, मथुरा। जैंत क्षेत्र में शनिवार देर रात छटीकरा पुल पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर की ग्रिल से टकराने के बाद सड़क पर पलट गई। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि कार में सवार तीन लोग गंभीर घायल हो गए।

जैंत थाना प्रभारी सोनू कुमार ने बताया पीआरवी गश्त पर थी। इसी दौरान नयति की ओर से छटीकरा की तरफ जाते समय पुलिस को पुल पर कार पलटने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे उपनिरीक्षक अजय प्रताप सिंह ने जांच की।

बल्लभगढ़ से वृंदावन घूमने आए थे युवक प्रारंभिक जानकारी के आया कि हरियाणा नंबर की कार में सवार युवक बल्लभगढ़ से वृंदावन घूमने आए थे। वापस लौटते समय आगरा से दिल्ली की ओर जाते हुए छटीकरा पुल पर कार असंतुलित होकर डिवाइडर की ग्रिल से टकरा गई और पलट गई।