मथुरा में खड़े गैस कैप्सूल ट्रक से टकराई बाइक, दो युवकों की मौत

जागरण संवाददाता, मथुरा। रिफाइनरी क्षेत्र में हाईवे स्थित बरारी गांव के समीप शनिवार शाम छह बजे सड़क किनारे खड़े गैस कैप्सूल ट्रक में बाइक घुस गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया।

मृतकों की पहचान गांव कुरकुंडा निवासी आंसू और सूरज के रूप में हुई है। दोनों युवक बाइक से जा रहे थे। बरारी गांव के समीप सड़क किनारे खड़े गैस कैप्सूल ट्रक में उनकी बाइक पीछे से जा घुसी। घायलों ने अस्पताल में तोड़ा दम टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई और उन्होंने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया।