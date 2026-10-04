AMU में माहौल गरम: छात्रों के बंद किए गेट प्रॉक्टोरियल टीम ने खोले, सेंटेनरी गेट अब भी बंद, गिरफ्तारी के विरोध में धरना जारी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में छात्र संघ बहाली और चुनाव की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच शनिवार देर रात बंद किए गए गेटों को प्रॉक्टोरियल टीम ने ताले तोड़कर खुलवा दिया। रात करीब ढाई बजे टीम ने छात्रों की ओर से लगाए गए तालों को तोड़कर गेट खोल दिए और बाद में अपने ताले लगा दिए। हालांकि सेंटेनरी गेट पर छात्रों की ओर से लगाया गया ताला नहीं खुल सका। रविवार सुबह तक प्राक्टोरियल टीम इसे खोलने में जुटी हुई थी।

पूर्व छात्र आरिज खान उर्फ आरिज आजमी की गिरफ्तारी के विरोध में छात्रों ने शनिवार शाम विश्वविद्यालय के कई गेट बंद कर दिए थे। इससे कैंपस में आवाजाही प्रभावित हो गई थी। रात में प्रॉक्टोरियल टीम ने बाब-ए-सैयद, मेडिकल रोड समेत अन्य गेटों पर छात्रों के लगाए ताले तोड़कर उन्हें खोल दिया। सेंटेनरी गेट पर लगा ताला ही अब बाधा बना हुआ है। पूर्व छात्र आरिज खान उर्फ आरिज आजमी की गिरफ्तारी। एएमयू में रात में ताले तोड़कर गेट खोले, सेंटेनरी गेट अब भी बंद शनिवार शाम सिविल लाइंस पुलिस ने प्रॉक्टोरियल टीम के साथ एमएम हाल में दबिश देकर चार युवकों को पकड़ा था। इनमें तीन एएमयू के छात्र थे, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया, जबकि आजमगढ़ निवासी पूर्व छात्र आरिज उर्फ आरिज आजमी को दो मुकदमों में वांछित होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की जानकारी मिलने पर छात्र प्रॉक्टर कार्यालय पहुंच गए और विरोध किया। इसके बाद कई गेट बंद कर दिए गए।