जागरण संवाददाता, मथुरा। ब्रज की पहचान यहां के पेड़े और दूध-मक्खन के साथ ही गाढ़ी और मलाईदार लस्सी से भी है। मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी जाने वाली ब्रज की लस्सी का स्वाद ऐसा है कि इसका आनंद लेने वाले बार-बार यहां खिंचे चले आते हैं। गर्मी हो या सर्दी, लस्सी के शौकीनों की यहां कमी नहीं है। ऊपर से जमी मलाई, हल्की मिठास, गुलाबजल, केवड़ा और इलायची की खुशबू इसके स्वाद को खास बना देती है।

ब्रज की पारंपरिक लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले ताजे दही को अच्छी तरह मथा जाता है। इसमें स्वादानुसार मिश्री या चीनी और जरूरत के मुताबिक ठंडा पानी या दूध मिलाया जाता है। इसके बाद इसे तब तक फेंटा जाता है, जब तक लस्सी झागदार और एकसार न हो जाए। गाढ़ापन बनाए रखने के लिए पानी कम रखा जाता है। फिर इसे कुल्हड़ में डालकर ऊपर से ताजी मलाई, बारीक कटे मेवे और इलायची पाउडर से सजाया जाता है। खुशबू के लिए इसमें गुलाबजल व केवड़ा भी मिलाया जाता है।