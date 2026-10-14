बर्थडे पर उर्फी जावेद ने गोल्डन टेंपल में टेका माथा, अमृतसरी लस्सी का लिया आनंद; सादगी और ड्रेस से जीता दिल
अभिनेत्री उर्फी जावेद ने अपने जन्मदिन के अवसर पर श्री हरिमंदिर साहिब, अमृतसर में माथा टेका और गुरु घर का आशीर्वाद लिया।
HighLights
जन्मदिन पर उर्फी जावेद ने श्री हरिमंदिर साहिब में टेका माथा
पारंपरिक पंजाबी सूट में दिखीं, सादगी ने खींचा सबका ध्यान
अमृतसर में मशहूर कुलचे और लस्सी का लिया भरपूर स्वाद
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अभिनेत्री उर्फी जावेद ने अपने जन्मदिन के मौके पर श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका और गुरु घर का आशीर्वाद लिया। उर्फी ने इस दौरान की तस्वीरें भी साझा की हैं।
सादगी ने खींचा फैंस का ध्यान
अपने अतरंगी और बोल्ड फैशन सेंस के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाली उर्फी का इस यात्रा के दौरान एक बिल्कुल अलग और सादगी भरा रूप देखने को मिला।
वह सिर पर लाल दुपट्टा ओढ़े, पारंपरिक पंजाबी सूट में नजर आईं। उनकी इस सादगी ने फैंस का ध्यान खींचा।
अमृतसरी कुलचे और लस्सी का लिया मजा
धार्मिक स्थल पर दर्शन करने और माथा टेकने के बाद, उर्फी ने अमृतसर के विश्व प्रसिद्ध खानपान का भी भरपूर आनंद लिया। उन्होंने शहर के मशहूर अमृतसरी कुलचे और लस्सी का स्वाद चखा।
उर्फी ने अपनी इस यात्रा की तस्वीरें भी साझा की हैं, जिनमें उनका पारंपरिक अंदाज और स्थानीय जायके का लुत्फ उठाना साफ देखा जा सकता है।