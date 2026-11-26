संवाद सहयोगी, मथुरा। ब्रज की पहचान केवल भगवान श्रीकृष्ण की लीलास्थली के रूप में ही नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने इतिहास, मंदिरों, मूर्तिकला और समृद्ध संस्कृति के रूप में भी रही है। अब इस विरासत को खोजने और सहेजने की तैयारी है।

प्राचीन सूरसेन महाजनपद से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों का पता लगाकर उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ ही ब्रज के इतिहास को डिजिटल रूप में सुरक्षित कर देश-दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय पुरातत्व परिषद और ब्रिसेक चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बीच हुए समझौते के तहत वृंदावन शोध संस्थान के सहयोग से यह अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत ब्रज के प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों, पुरातात्विक स्थलों, मूर्तियों, पुराने भवनों के अवशेषों, शिलालेखों, प्राचीन बस्तियों और तीर्थ परंपराओं का सर्वेक्षण किया जाएगा। इस दौरान ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों की भी तलाश होगी, जिनके बारे में अब तक बहुत कम जानकारी सामने आई है।

प्राचीन काल में मथुरा और आसपास के क्षेत्र को सूरसेन महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र का इतिहास और सांस्कृतिक महत्व काफी समृद्ध रहा है। अभियान के माध्यम से इस गौरवशाली अतीत से जुड़े तथ्यों को प्रमाणों के साथ सामने लाने का प्रयास होगा।

ब्रज की समृद्ध विरासत को मिलेगी नई पहचान इस कार्य में भारतीय पुरातत्व परिषद के विशेषज्ञ शोध और सर्वेक्षण करेंगे। वहीं, ब्रिसेक चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आर्थिक सहयोग, विभिन्न संस्थाओं से संपर्क और सीएसआर के माध्यम से अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

अभियान के तहत जुटाई गई जानकारी और तस्वीरों को डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जाएगा। साथ ही संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों और पुस्तकों के माध्यम से ब्रज की विरासत का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इससे देश-विदेश के इतिहासकारों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों को ब्रज के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी।