जागरण संवाददाता, मथुरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा ने कान्हा की नगरी से अपनी आगामी राजनीतिक रणनीति के कई संकेत दिए हैं। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण और काशी विश्वनाथ धाम के बाद अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा पार्टी के राजनीतिक विमर्श में प्रमुखता से है।

परखम स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो अनुसंधान केंद्र में दो दिवसीय योजना बैठक का आयोजन और इसके बाद उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का श्रीकृष्ण जन्मभूमि को 2027 के चुनाव का महत्वपूर्ण विषय बताना इसी कड़ी में देखा जा रहा है। बैठक के स्थान से लेकर नेताओं के बयानों तक में ब्रज की धार्मिक पहचान के साथ चुनावी राजनीति के व्यापक संकेत भी छिपे हैं।

दो दिवसीय योजना बैठक के जरिये ब्रज से प्रदेशव्यापी राजनीतिक संदेश देने की कवायद सोमवार को शुरू हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री, प्रदेश संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और सरकार के प्रमुख चेहरे शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विभिन्न दौरों में अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी आने की बात कह चुके हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस मुद्दे को चुनावी विमर्श से जोड़ते हुए कहा कि 2027 में श्रीकृष्ण जन्मभूमि महत्वपूर्ण विषय रहेगा। उन्होंने मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की इच्छा जताई और इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया अथवा आपसी बातचीत से रास्ता निकलने की बात कही।

पीडीए की काट, जातीय संतुलन और हिंदुत्व के एजेंडे पर एक साथ मंथन मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को कारसेवा का न्योता देकर इस मुद्दे को विपक्ष के सामने भी राजनीतिक सवाल के रूप में रखा। उनके इस बयान को सपा को धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। मथुरा में बैठक का महत्व केवल ब्रज की धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा और आसपास के जिलों तक ब्रज का सांस्कृतिक प्रभाव है। वहीं पश्चिमी यूपी के चुनावी समीकरणों में किसान, जाट, गुर्जर, दलित, पिछड़े और सवर्ण वर्गों की भूमिका अहम रहती है। ऐसे में मथुरा से चुनावी रणनीति पर मंथन का संदेश क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।