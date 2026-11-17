जागरण संवाददाता, मथुरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा अब संगठन की मजबूती के लिए यूथ और बूथ को केंद्र में रखकर रणनीति बना रही है। पार्टी की नजर खासतौर पर जेन-जी और युवा मतदाताओं पर है। अधिक से अधिक युवाओं को संगठन से जोड़ने के साथ उन्हें पार्टी की विचारधारा और कार्यक्रमों से जोड़ने की कवायद तेज की जाएगी। दूसरी ओर, चुनावी सफलता की बुनियाद माने जाने वाले बूथों को भी हर स्तर पर मजबूत करने की योजना है।

जेन-जी को पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर मंथन परखम में सोमवार को हुई भाजपा की योजना बैठक में इन दोनों विषयों पर विस्तार से मंथन किया गया। चर्चा का केंद्र रहा कि युवाओं के बीच पार्टी की पहुंच कैसे बढ़ाई जाए और नई पीढ़ी को संगठनात्मक गतिविधियों में किस तरह सक्रिय भागीदारी दी जाए। जेन-जी की बदलती सोच, उनकी आकांक्षाओं और डिजिटल माध्यमों के प्रभाव को देखते हुए उनसे संवाद के नए तरीके तलाशने पर भी जोर रहा।

हर बूथ पर संगठन की पकड़ मजबूत करने की बनी रूपरेखा वहीं बूथ प्रबंधन को लेकर पार्टी ने जमीनी स्तर पर संगठन की सक्रियता बढ़ाने पर विचार किया। प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी, मतदाताओं से निरंतर संपर्क और स्थानीय मुद्दों की जानकारी रखने जैसे पहलुओं को महत्वपूर्ण माना गया।

भाजपा की रणनीति में यूथ और बूथ का यह मेल चुनावी तैयारी का अहम हिस्सा है। युवा वर्ग को संगठन की ताकत बनाने और बूथ स्तर पर मजबूत नेटवर्क खड़ा करने के जरिए पार्टी 2027 के लिए अपनी जमीन तैयार करना चाहती है।