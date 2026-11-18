जागरण संवाददाता, मथुरा। योजना बैठक में राष्ट्रीय नितिन नवीन ने साफ कहा कि वर्तमान में जिन विधायकों के टिकट काटने की आवश्यकता हो, उसे कतई परहेज न किया जाए, अगर वह जिताऊ नहीं हैं तो दूसरों को टिकट दें। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो हार गए, पूर्व सांसद रहे और वह चुनाव जीत सकते हैं, ऐसे लोगों को भी टिकट देकर मैदान में उतारा जा सकता है।

बुलडोजर मॉडल से लेकर एक्सप्रेसवे तक गिनाईं उपलब्धियां भाजपा की दो दिवसीय योजना बैठक के दूसरे दिन संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल से लेकर एक्सप्रेसवे तक सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच ले जाई जाएंगी। आधारभूत ढांचे का विकास, औद्योगिकीकरण और रोजगार सृजन जैसे विषय प्रमुख रहे।