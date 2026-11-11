भाईदूज पर आस्था की डुबकी के बीच यमुना में तैरती रहीं भैंसें, भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़

जागरण संवाददाता, वृंदावन। यम की फांस से मुक्ति और पुण्य की कामना लेकर भाईदूज पर यमुना स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं को घाटों पर अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा।

नगर निगम ने स्नान के लिए बैरिकेडिंग तो कराई, लेकिन घाटों पर पसरी गंदगी और यमुना में गिरते गंदे नालों के बीच श्रद्धालुओं की आस्था को उस समय गहरी चोट पहुंची, जब स्नान कर रहे लोगों के बीच भैंसें और कुत्ते भी यमुना में विचरण करते दिखाई दिए। नगर निगम की व्यवस्थाओं के दावों के बीच यह नजारा जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता रहा।

ठाकुर बांकेबिहारी की नगरी में यम द्वितीया पर हजारों श्रद्धालु यमफांस से मुक्ति की धार्मिक मान्यता के साथ यमुना स्नान करने पहुंचे थे। कार्तिक मास में नियम-सेवा करने वाले श्रद्धालु भी प्रतिदिन यमुना स्नान और पूजन के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं।

ऐसे में पर्व पर नगर निगम से साफ-सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की अपेक्षा थी। निगम ने घाटों पर बैरिकेडिंग कराकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली, जबकि घाट किनारे गंदगी पसरी रही और खुले नालों का दूषित पानी यमुना में पहुंचता रहा।