बांकेबिहारी मंदिर में VIP दर्शन के बदले नियम, दीपावली के बाद से लागू होगी ये नई व्यवस्था

जागरण संवाददाता, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन के लिए अब वीआइपी को आधार कार्ड देकर पंजीकरण कराना होगा। दीपावली के बाद से यह व्यवस्था लागू होगी। वीआइपी में सेवायतों के यजमान, अधिकारी व ऐसे लोगों को शामिल किया गया है, जिन्हें वीआइपी दर्शन कराए जा सकते हैं। शनिवार को उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

पंजीकरण एक दिन पहले कराना होगा या फिर दर्शन के दिन हो जाएगा, इसे लेकर स्थिति बाद में स्पष्ट होगी। मंदिर में वीआइपी दर्शन को लेकर सेवायतों और प्रबंधन समिति के बीच लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी थी। शनिवार को प्रबंधन समिति की बैठक में सेवायत सदस्यों ने कहा कि वर्तमान में मंदिर में चार रेलिंग में होकर श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं।

दो रेलिंग तो आगे तक पहुंचती हैं, लेकिन दो रेलिंग आधे प्रांगण से ही बाहर की ओर निकल रही हैं। ऐसे में हर श्रद्धालु प्रसाद-माला अर्पित नहीं कर पा रहा है। समिति अध्यक्ष अशोक कुमार ने स्थलीय निरीक्षण कर समस्या समाधान का भरोसा दिया।