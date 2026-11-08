नई व्यवस्था से चढ़ावे में भारी उछाल, एक साल में दोगुना हुआ बांकेबिहारी मंदिर के दान का पैसा; गुल्लकों से निकला बड़ा खजाना

संवाद सहयोगी, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में में व्यवस्थाएं बदलने से मंदिर के कोष में भी बढ़ोतरी हो रही है। उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति के गठन के एक वर्ष में दानराशि दोगुणी हो गई है।

बीते वर्ष अक्टूबर में दो माह के अंतराल में मंदिर में 17 गुल्लक खोली गईं, इनमें 2.62 करोड़ रुपये दानराशि निकली, जबकि इस वर्ष अक्टूबर में 17 गुल्लक में 4.64 करोड़ रुपये दानराशि निकली। एक वर्ष में गुल्लक की संख्या भी 17 से बढ़ाकर 32 कर दी गई। 33 गुल्लक में करीब ढाई माह के अंतराल में 6.19 करोड़ रुपये दानराशि निकली।

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में व्यवस्थाओं को लेकर बीते वर्ष अगस्त में उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। तब से व्यवस्थाओं में काफी बदलाव हुआ। मंदिर के चढ़ावे की व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया। बीते वर्ष अक्टूबर में समिति की देखरेख में दो माह के अंतराल पर गुल्लक खोली गईं।