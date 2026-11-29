संवाद सूत्र, गोवर्धन। गिरिराजजी के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति भाव लेकर ब्रज पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी ने शुक्रवार को जतीपुरा मुखारविंद पर प्रभु के दर्शन किए। गंगाधाम आश्रम से पैदल मंदिर पहुंचे अनंत अंबानी ने गिरिराजजी को विविध भोग समर्पित किए। रात में उन्होंने राधे-राधे की गूंज और बैंडबाजों पर बजती मांगलिक धुनों के बीच चार कोसीय परिक्रमा पैदल पूरी कर रात में ही ब्रजभूमि से विदा हो गए।

जतीपुरा मुखारविंद गिरिराजजी मंदिर में दर्शन के बाद अनंत अंबानी ने गिरिराजजी की परिक्रमा शुरू की। उनके साथ बैंडबाजों पर बजती मांगलिक धुनें और राधे राधे का जयघोष वातावरण को भक्तिमय बना रहा था। परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धा और उत्साह का माहौल नजर आया।

रात में ही दिल्ली हुए रवाना अनंत अंबानी ने सात कोस में से चार कोसीय परिक्रमा पैदल पूरी की। परिक्रमा के दौरान वे भक्ति भाव में झूमते हुए आगे बढ़े। उन्होंने दानघाटी मंदिर पहुंचकर भी दर्शन किए और गिरिराजजी के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। चार कोसीय पैदल परिक्रमा पूरी करने के बाद अनंत अंबानी ने कुछ समय विश्राम किया।