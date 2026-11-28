जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब मथुरा में भव्य श्रीकृष्ण मंदिर का निर्माण होगा।

उन्होंने कहा कि साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और भगवान की कृपा से मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। वह विश्व हिंदू महासंघ द्वारा सिविक सेंटर स्थित केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में हिंदू जन जागरण सभा को संबोधित कर रहे थे।