मथुरा पशु चिकित्सालय में PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश का मौका, 31 अक्टूबर तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, मथुरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक हजार रुपये आवेदन शुल्क देय होगा।

पशु कल्याण और वेटेरिनरी आयुर्वेद में 30-30 सीटें निर्धारित हैं। मुख्य रूप से पशु चिकित्सा स्नातक (बीवीएससी एंड एएच) की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पशु कल्याण और वेटेरिनरी आयुर्वेद में पीजी डिप्लोमा जनसंपर्क अधिकारी प्रो. देश दीपक सिंह ने बताया, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंड्री की ओर से पशु कल्याण और वेटरनरी आयुर्वेद में पीजी डिप्लोमा संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा पशु चिकित्सा, डेयरी प्रबंधन और प्रयोगशाला तकनीकों से जुड़े पांच सर्टिफिकेट कोर्स भी उपलब्ध हैं।

पांच कौशल आधारित सर्टिफिकेट कोर्स भी होंगे संचालित पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम एक वर्ष की अवधि के होंगे। इनमें पशु कल्याण और वेटरनरी आयुर्वेद, दोनों में 30-30 सीटें निर्धारित हैं। इन पाठ्यक्रमों में मुख्य रूप से पशु चिकित्सा स्नातक यानी बीवीएससी एंड एएच की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी।

आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। इसमें ऑनलाइन माध्यम से सैद्धांतिक अध्ययन के साथ प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में विश्वविद्यालय परिसर में 15 दिन का अनिवार्य संपर्क कक्षा एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। पीजी डिप्लोमा के लिए आवेदन शुल्क एक हजार रुपये निर्धारित है।