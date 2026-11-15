ईडी की जांच हुई तो फंसेंगे एक पूर्व राजपत्रित अधिकारी, फर्जी ED अफसर सचिन शर्मा के फोन में छिपा है सबूतों का खजाना

संवाद सूत्र, फरह (मथुरा)। फर्जी ईडी अधिकारी सचिन की गिरफ्तारी के बाद मामले में अब जांच की आंच एक राजपत्रित अधिकारी तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच के दौरान सचिन के मोबाइल से राजपत्रित अधिकारी के साथ कई फोटो और अन्य सामग्री मिलने की बात सामने आई है। उक्त अधिकारी पूर्व में जिले में तैनात रह चुकी हैं और सचिन से उनकी काफी नजदीकियां थीं। अब ईडी की जांच को लेकर मामले में नई हलचल बढ़ गई है।

फरह के दीनदयाल धाम स्थित नगला बर का रहने वाला सचिन शर्मा करीब दो वर्ष से ईडी अधिकारी बनकर जिले के अधिकारियों पर रौब जमा रहा था।

पूर्व में तैनात राजपत्रित अधिकारी से नजदीकियों ने बढ़ाई हलचल नौ नवंबर की दोपहर वह सीओ रिफाइनरी कार्यालय पहुंचा। सीओ ने शक होने पर सचिन से ईडी अधिकारी होने का साक्ष्य मांगा तो वह सकपका गया। लखनऊ ईडी मुख्यालय से उसके फर्जी होने की पुष्टि होने पर उसे कार समेत गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सचिन ने अपने पिता सुरेश शर्मा की भूमिका को लेकर भी पुलिस को जानकारी दी थी। पिता के बैंक खाते से दो लोगों से ठगी के 32 लाख रुपये मिले। पुलिस ने पिता-पुत्र को जेल भेज दिया।