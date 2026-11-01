मथुरा की संस्कार सिटी में 14वीं मंजिल से कूदकर बुजुर्ग ने दी जान, डिप्रेशन था कारण

जागरण संवाददाता, मथुरा-वृंदावन। रुक्मणि विहार की संस्कार सिटी हाउसिंग सोसाइटी में 14वीं मंजिल से कूदकर बुजुर्ग ने जान दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि कि बुजुर्ग पिछले कुछ समय से डिप्रेशन का शिकार थे और उनका इलाज चल रहा था।

संस्कार सिटी हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे थे सीओ वृंदावन संदीप कुमार के मुताबिक मूल रूप से दिलशाद गार्डन दिल्ली निवासी 68 वर्षीय अशोक कपूर पिछले कुछ समय से यहां संस्कार सिटी हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे थे। वह अपनी पत्नी के साथ यहां किराए से रह रहे थे। स्वजन ने पुलिस को बताया कि विगत कुछ महीनों से वह डिप्रेशन का शिकार थे।