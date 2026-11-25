जागरण संवाददाता, मैनपुरी। किसानों को खेती-किसानी से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जा रही है। इसके तहत जिले के सभी किसानों का ई-अन्नदाता कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए मैनपुरी के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर केंद्र खोले जाएंगे।

किसानों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं और कृषि संसाधन रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए ई-अन्नदाता कैंटीन भी स्थापित की जाएंगी। संस्था का उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। कार्ड के लिए फर्द, आधार, मोबाइल व बैंक खाते का विवरण अनिवार्य बांके बिहारी रवि नारायण फाउंडेशन के निदेशक चेतन कुमार ने बताया कि ई-अन्नदाता कार्ड के पंजीकरण के लिए किसान को खेत की फर्द, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाते का विवरण देना होगा। इस कार्ड के माध्यम से संस्था की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ई-अन्नदाता कैंटीन आर्मी कैंटीन माडल पर आधारित होगी। यहां बीज, खाद, कीटनाशक सहित घरेलू जरूरतों का सामान 50 प्रतिशत तक रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की योजना है।