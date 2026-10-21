यूपी के मैनपुरी में 200 साल पुरानी अनोखी परंपरा, दशहरा पर नहीं एकादशी पर जलता है रावण

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। देश भर में भले ही विजयादशमी को रावण दहन की परंपरा है परंतु मैनपुरी की रामलीला एकदम अलग है। यहां एकादशी को रावण का अंत किया जाता है। यह परंपरा करीब 200 वर्ष पुरानी है और महाराजा तेज सिंह जूदेव की सवारी और भगवान श्रीराम के पूजन से जुड़ी हुई है।कुरावली, बेवर, भोगांव में भी अलग-अलग तिथियों में रावण का दहन किया जाता है।

रामलीला मैदान में प्रतिवर्ष श्राद्ध पर्व में ही रामलीला मंचन आरंभ हो जाता है। यहां तिथिवार मंचन चलता है। रामलीला में रावण के अंत का भी मंचन होता है लेकिन जहां देशभर में रावण के अहंकार का अंत विजयादशमी यानि दशहरा पर होता है वहीं जिले में यह एकादशी को होता है। यह परंपरा करीब 200 वर्ष से चली आ रही है।

महाराजा तेज सिंह जूदेव की सवारी और भगवान श्रीराम की यात्रा से जुड़ी है रावण दहन की परंपरा रामलीला समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया ने बताया कि महाराज तेजसिंह जूदेव के सम्मान में विजयादशमी के अगले दिन रावण दहन की परंपरा आरंभ हुई थी। इसका लोग आज भी निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले रामलीला का मंचन दिन में होता था लेकिन अब रात में किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रभु श्रीराम द्वारा रावण का अंत किया जाता है। इस दौरान उनके साथ पंजाबी समाज के हनुमान स्वरूप युवा भी रहते हैं।

अन्य स्थानों पर भी अलग-अलग दिन होता है रावण दहन विजयादशमी को करहल में ही रावण दहन होता है। यह मंगलवार की देर शाम हो गया। जबकि बेवर में इस बार 31 अक्टूबर, भोगांव में दो नवंबर और कुरावली में 25 अक्टूबर के बाद बाद होगा।