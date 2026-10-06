मैनपुरी के CHC गोधना में अजब मनमानी: अचानक पहुंचे CMO को गैरहाजिर मिले 26 कर्मचारी, वेतन कटा

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। सीएमओ के लाख प्रयास के बाद भी सीएचसी गोधना पर कर्मचारी ड्यूटी के प्रति सजग नहीं हो रहे हैं। कर्मचारियों की मनमानी की पोल सोमवार को सीएमओ के औचक निरीक्षण में खुल गई। यहां छह डाक्टर सहित 20 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते सीएमओ ने अनुपस्थित कर्मियों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं।

सोमवार को सीएमओ डॉ. आरसी गुप्ता ने सीएचसी गोधना का औचक निरीक्षण किया। यहां सीएचसी के चिकित्साधीक्षक डा. प्रवीण कुमार लापरवाही के चलते कई डाक्टर और स्टाफ के ड्यूटी से गायब मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।

सीएमओ के लाख प्रयास के बाद भी कर्मचारी ड्यूटी के प्रति नहीं हो रहे सजगइस दौरान सीएमओ ने चिकित्साधीक्षक को 10 अक्तूबर से शुरू होने वाले दस्तक अभियान के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की टीम बनाकर घर-घर भ्रमण कराने को कहा है। प्रसव कक्ष के बाहर एक ही रंग के तीन डस्टबिन मिलने पर मेडिकल ऑफिसर नीतू यादव को अलग-अलग रंग के डस्टबिन रखवाने के निर्देश दिए। कोल्ड चेन में अक्षय कुमार से जब लागबुक दिखवाई को उसमें चिकित्साधीक्षक के हस्ताक्षर नहीं मिले। उन्होंने सभी अभिलेख पूरे को कहा है। स्वास्थ्य शिक्षा सूचनाधिकारी रवींद्र सिंह गौर मौजूद रहे।