गांव की जर्जर सड़क होगी दुरुस्त: 24.82 करोड़ रुपये से चौड़ा होगा मैनपुरी में कुरावली-लहरा रोड

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजर रहीं सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के लिए शासन स्तर से तैयारी आरंभ करा दी गई है। कुरावली से अलूपुरा होते हुए लहरा मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण कराए जाने के लिए शासन ने 24.82 करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति दी है।

इस राशि की पहली बड़ी किस्त अवमुक्त भी कर दी है। विभाग शीघ्र ही कार्य आरंभ कराने की बात कह रहा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के प्रयास पर शासन ने स्वीकृति प्रदान की है। शासन ने प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग को दी जिम्मेदारी देखरेख के अभाव में अधिकांश ग्रामीण सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। आवागमन में भी समस्या होती है। कस्बा कुरावली से अलूपुरा, सलेमपुर होते हुए लहरा मार्ग तक जाने वाली लगभग 10 किमी लंबी सड़क की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वर्षा के कारण समस्या और बढ़ गई थी। गड्ढाें से गिट्टी उखड़ने के कारण फिसलन जैसी स्थिति बनने लगी है। दूर तक गिट्टी बिखरी होने से वाहन असंतुलित होते हैं।