सीएम योगी के आदेशों की मैनपुरी में अनदेखी: बरेली-इटावा राजमार्ग 34 पर बड़े-बड़े गड्ढे, राहगीर परेशान

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आदेश जारी किया था लेकिन राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। हालांकि जनपद के अधिकारियों ने शायद इस आदेश को हल्के में लिया है। जिले की किसी भी मुख्य सड़क पर गुजर जाओ, आपको गड्ढे ही मिलेंगे। इतने गड्ढे हैं कि सड़क गायब ही हो गई है। इन गड्ढों के कारण आए दिन हादसे भी हाे रहे हैं लेकिन जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है।

दृश्य एक: बरेली-इटावा राजमार्ग 34 पर बेवर के सामने बड़े-बड़े गड्ढे हो रहे हैं। इन गड्ढों में फंसने के कारण कई बार दोपहिया सवार गिरकर चोटिल हो चुके हैं। ई रिक्शा व आटो भी यहां कई बार पलट चुके हैं। करीब तीन माह पूर्व यहां अचानक सामने आए गड्ढे के कारण जब एक कार सवार ने ब्रेक लगाए तो उसके पीछे से दो अन्य कारें भी इस कार से टकरा गई थीं।



दृश्य दो: नवीगंज से श्यामपुर-भटपुरा होते हुए लालपुर तक जाने वाले मार्ग की शुरुआत में ही सड़क की हालत खस्ता है। इतने गड्ढे हैं कि यहां से आसानी से गुजर नहीं सकते हैं। इनके कारण राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ती है। यह मार्ग कन्नौज जनपद के विशुनगढ़ तक जुड़ता है। इस मार्ग को सही कराने के लिए कई बार ग्रामीणाें ने प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो सके।



दृश्य तीन: करहल से सिरसागंज मार्ग पर इतने बड़े गड्ढे हो रहे हैं कि सड़क ही गायब हो गई है। इन गड्ढों में जब बरसात का पानी भर जाता है तो यह दिखाई नहीं देते हैं और इससे वाहन चालक हादसे का शिकार हो जाते हैं। दोपहिया वाहन सवार तो यहां आए दिन गिरकर चोटिल व घायल हो रहे हैं। इसके बाद भी जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान नहीं है। जबकि यह मार्ग सिरसागंज होते हुए लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ता है।