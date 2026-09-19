उफ ये इश्क... 70 की उम्र में 32 की गर्लफ्रेंड, 'दादाजी' की यंग फ्रेंड से दादी परेशान; ठोंक दिया पुलिस केस

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: 70 वर्ष के दादा जी की युवा महिला मित्र से परेशान दादी ने कई बार उन्हें समझाने का प्रयास किया। बच्चों और नातियों का हवाला देकर मनाने का प्रयास किया। मगर, दादा की आदतों में सुधार नही हुआ। अपनी सारी पेंशन युवा महिला मित्र पर खर्च करने लगे। जब अपनी संपत्ति भी दंपती के नाम करने का एलान किया तो दादी चुप नहीं बैठ सकीं, उन्होंने पति के विरुद्ध शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

मामला शाहगंज थाना क्षेत्र का है। 62 वर्ष की वृद्धा ने पुलिस को बताया कि 70 वर्ष के पति का दो वर्ष से व्यवहार बदल गया है। एक महिला के फोन उनके पास आते हैं। पति अपनी पेंशन का एक भी रुपया घर पर खर्च नहीं करते हैं।

सारी पेंशन अपनी युवा महिला मित्र और उसके पति पर उड़ा देते हैं। पति से इसका विरोध किया, घर में खर्च देने कहा लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। पति दो वर्ष से उनका मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं।