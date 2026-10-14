169 करोड़ रु से बनेगा 15KM लंबा बाईपास, इस हाईवे पर कम होगा ट्रैफिक; एक साल में होगा पूरा

संवाद सूत्र, भोगांव (मैनपुरी)। दक्षिणी बाईपास निर्माण का काम गति पकड़ने लगा है। बारिश का दौर थमने के बाद निर्माण एजेंसी ने काम शुरू कर दिया है। 169 करोड़ रुपये से बन रहे 15 किलोमीटर लंबे बाइपास का निर्माण एक साल में पूरा होने की संभावना है। पहले चरण में जमीन पर मिट्टी का भराव कराया जा रहा है।

भोगांव-शिकोहाबाद स्टेट फोरलेन हाईवे पर लगातार यातायात का दबाव बढ़ने के चलते स्थानीय जनप्रतिनिधियों की पहल पर नए बाइपास के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। बाईपास के लिए जून में निर्माण कार्य शुरू किया गया था।

169 करोड़ रुपये से बजट से बनेगा 15 किलोमीटर लंबा बाईपास लखनऊ की राज लक्ष्मी इंटरप्राइजेज कंपनी द्वारा बाईपास निर्माण किया जाना है। पहले पैकेज में 15.150 किमी लंबी सड़क निर्माण के लिए मानसून के चलते काम रुक गया था। बारिश का दौर थमने के साथ ही अब दोबारा काम शुरू किया जा रहा इस पैकेज में भोगांव तहसील क्षेत्र के नौ गांवों की जमीन पर काम शुरू करा दिया गया है।