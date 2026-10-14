UP Weather: दिन में पसीना, रात में ठंडक; प्रयागराज के साथ यूपी का सबसे गर्म रहा आगरा

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra Weather: मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। रात और सुबह ठंडी हो गई हैं, जबकि दिन में धूप पसीना छुड़ा रही है। मंगलवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिली। प्रदेश में आगरा, प्रयागराज के साथ संयुक्त रूप से सबसे गर्म रहा। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार को धूप निकलेगी और तापमान में विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।

मंगलवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आई मामूली गिरावट इस माह एक से नौ अक्टूबर तक प्रदेश में आगरा सबसे गर्म रहा था। 10 अक्टूबर को आगरा झांसी के बाद दूसरे स्थान पर रहा था। 11 अक्टूबर को को आगरा प्रदेश में सबसे अधिक गर्म और 12 अक्टूबर को फतेहपुर के साथ संयुक्त रूप से सबसे अधिक गर्म रहा था। मंगलवार को सुबह हल्के बादल रहे, लेकिन दिन चढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ता चला गया।