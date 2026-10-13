यूपी में तीन दिन बाद फिर बदलेगा मौसम, कई जिलों में हल्की बारिश के आसार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेशभर में अगले 24 से 48 घंटे मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। हालांकि, 15 अक्टूबर को दोपहर बाद मौसम फिर करवट लेगा। 16 अक्टूबर को नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तराई क्षेत्र और उससे सटे मध्यवर्ती जिलों में कहीं-कहीं बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन भारी वर्षा को लेकर कोई चेतावनी नहीं की गई है। इस दौरान लखनऊ और आसपास के जिलों में भी बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है।

वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, दो दिन पहले तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कई जिलों में हल्की वर्षा हुई। अब यह मौसमी सिस्टम आगे बढ़ बढ़ रहा है। हालांकि, प्रदेश में कोई प्रभावी मौसम तंत्र सक्रिय नहीं है। मौसम में अगले बदलाव की वजह एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ होगा, जिससे प्रदेश के उत्तरी हिस्से में दो दिन तराई के जिलों और उनसे सटे मध्यवर्ती इलाकों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है।