दीपावली की रात खाई में बाइक गिरने से युवक की मौत: नाना के घर से लौटते समय मैनपुरी में हादसा, रातभर खंदी में पड़ा रहा मृतक

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। दीपावली पर रविवार की रात नाना के घर से गांव लौट रहे 24 वर्षीय युवक की बाइक अनियंत्रित होकर बरनाहल क्षेत्र में नवाटेढ़ा मार्ग पर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक रातभर खंदी में ही पड़ा रहा। सोमवार सुबह उसे बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। त्योहार पर युवक की मृत्यु से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

करहल क्षेत्र के नगला सभा निवासी 24 वर्षीय विक्रम कुमार की ननिहाल बरनाहल के गांव निवहरा में है। दीपावली त्योहार पर वह रविवार की शाम ननिहाल में नाना सुरेश चंद्र से मिलने आए थे। जहां से रात 11 बजे वह गांव वापस लौट रहे थे।