'अंगुलियों पर मोहब्बत का नाम, जिंदगी के सफर पर लगाया विराम', मैनपुरी में युवक की आत्महत्या के बाद 3 पर FIR

जागरण संवाददाता, बेवर। प्रेमिका के प्यार में गोली मारकर जान गंवाने वाले युवक शहंशाह ने आत्महत्या करने से एक दिन पूर्व अपने हाथ की अंगुलियों पर मेंहदी से प्रेमिका का नाम लिखा था। इसके बाद अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। गया। रुपये के विवाद और जान से मारने की धमकियों के बीच युवक के टूटने की बात स्वजन बता रहे हैं। मृतक के भाई ने प्रेमिका सहित तीन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है।

कस्बा के मुहल्ला उत्तरी काजी टोला निवासी 35 वर्षीय अविवाहित मोहम्मद आजम उर्फ शहंशाह आठ अक्टूबर को दोपहर 12 बजे के करीब घर में ही तमंचा से गोली माकर जान दे दी। मृतक के मामा और सभासद शमशाद ने बताया कि शहंशाह लाकडाउन से पहले जयपुर में बैंक रिकवरी का काम करते थे। आजम के प्रेम संबंध परवीना से थे। 29 जनवरी 2024 को परवीना का निकाह बिल्हौर निवासी युवक से हुआ था।

उन्होंने बताया कि प्रेमिका के निकाह से एक दिन पहले दोनों ने विषाक्त सेवन कर जान देने की कोशिश की थी, लेकिन बच गए थे। परवीना ने शहंशाह के खाते में 50 हजार रुपये डाले थे। तीन दिन पहले ही परवीना ने आजम से 50 हजार रुपये वापस मांगे थे। प्रेमिका के ससुर की ओर से भी उसे धमकी भी दी गई थी। इसे लेकर वह अधिक तनाव में था। गुरुवार को शहंशाह अपनी मां से मिलने बिल्हौर गया था।