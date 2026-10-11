मैनपुरी में भैंस बेचकर लौट रहे किसान की काटी जेब, 67,500 रुपये लेकर बाइक सवार हुए फरार

संवाद सूत्र, मैनपुरी। अचलपुर पशु मेले में भैंस बेचकर घर लौट रहे किसान को बाइक सवार दो युवकों ने गांव तक छोड़ने की बात कहकर बैठाया और रास्ते में जेब काटकर 67500 रुपये पार कर दिए। कुछ दूर पहुंचने के बाद बाइक सवार उन्हें उतारकर रफूचक्कर हो गए। जानकारी होते ही किसान के होश उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसी कैमरे के आधार पर बाइक सवारों की तलाश शुरू कर दी है।

क्षेत्र के नगला रते निवासी किसान दिवारीलाल पशुपालन करते हैं। शुक्रवार को वह अचलपुर गांव में लगे पशु मेले में भैंस बेचने गए थे। 67500 रुपये की भैंस बिकने के बाद वह पैदल लौट रहे थे। रास्ते में सकीट मार्ग पर पीछे से आए दो बाइक सवार युवकों ने औंछा तक छोड़ने की बात कहकर उन्हें बीच में बैठा लिया। कुछ दूर चलने के बाद दोनों ने उन्हें रास्ते में ही उतार दिया।