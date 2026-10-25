मैनपुरी में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, 64 फर्जी वेबसाइट के जरिए बिछाता था जाल

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। साइबर थाना पुलिस ने नौकरी दिलाने और लोन देने के नाम पर युवाओं से ठगी करने वाले गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है। आरोपित अपनी पावर इंफोटेक फर्म के नाम से 64 फर्जी वेबसाइट बनाकर साथियों के साथ मिलकर करीब 50 लाख की ठगी कर चुका है। पुलिस घटना के छह आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

रविवार को पुलिस लाइन सभागार में एसपी गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि साइबर थाना पुलिस ने बिहार के समस्तीपुर जिले के थाना ताजपुर क्षेत्र के गांव बेरोखरा निवासी और वर्तमान में वार्ड नंबर चार लक्ष्मी-गणेश नगर दिल्ली में रह रहे राघवेंद्र को भोगांव रोड से गिरफ्तार किया है।

फेसबुक और गूगल एड के जरिए करता था विज्ञापन पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह गैंग बनाकर लोगों से नौकरी और लोन दिलाने के नाम पर ठगी करता था। वह 64 से अधिक फर्जी फाइनेंस, टूर- ट्रैवल्स और मूवीज से मिलती-जुलती भ्रामक वेबसाइट बनाकर, फेसबुक कैंपेन और गूगल एड के जरिए भ्रामक विज्ञापन जारी कर लोगों को अपने जाल में फंसाता था।

उसने 62 जीमेल अकाउंट भी बना रखे थे। इस ठगी के खेल में शामिल उसके गैंग के छह सदस्यों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। आरोपित ने बताया कि उसका साथी शेखर लोगों को बहला-फुसलाकर बैंक खाता खुलवाता और लिंक मोबाइल नंबर सुनील गुप्ता को देता था। सुनील गुप्ता म्यूल खातों का विवरण काल सेंटर संचालक दानवीर, अर्जुन को और एटीएम-मोबाइल नंबर रुकुम तक पहुंचाता था।