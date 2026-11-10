100 फुट गहरी खदान में भी मिलेगी श्रमिकों की सटीक लोकेशन, मैनपुरी के दो भाइयों ने बनाया 'स्मार्ट सेफ्टी हेलमेट'

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। जमीन के कई फुट नीचे खदानों में काम करने वाले श्रमिकों की अब जोखिम के दौरान भी सटीक जानकारी मिल सकेगी। आगरा रोड स्थित राजकीय इंटर कालेज में 12वीं में पढ़ रहे सगे भाइयों ने स्कूल की लैब में 'स्मार्ट हेलमेट' तैयार किया है।

दावा है कि यह जमीन से 100 फुट की गहराई में फंसे श्रमिक की भी जानकारी दे सकता है। सिर्फ यही नहीं, श्रमिक की वास्तविक स्थिति के साथ उनके आसपास के ऑक्सीजन लेवल को भी रिकॉर्ड कर दूर स्थित कंट्रोल रूम तक पहुंचा सकता है।

देवी बाईपास रोड स्थित नगला कैथ निवासी शिक्षक शैलेंद्र कुमार के पुत्र आदित्य एवं अनुराग ने स्कूल की अटल टिंकरिंग लैब में खदानों के अंदर जाने वालों के लिए हेलमेट का एक प्रोटोटाइप बनाया है।

इसमें 15 से ज्यादा प्रकार के अलग-अलग सेंसर लगाए हैं जिन्हें श्रमिक खदान में जाने से पहले ही सक्रिय करेंगे। प्रोटोटाइप 48 घंटे के बैटरी बैकअप से लैस है। छात्राें ने बताया कि खदान में फंसे श्रमिक की वास्तविक लोकेशन को जीपीएस माड्यूल से चिह्नित किया जा सकता है।

यदि किसी कारणवश गहराई में जीपीएस सिग्नल कमजोर पड़ते भी हैं तो ऐसी स्थिति में डिजिटल व ह्यूमिडिटी मॉड्यूलर स्वत: सक्रिय हो जाएगा। इसके माध्यम से ऊपर बैठी टीम श्रमिक की शारीरिक गर्मी से उसकी वास्तविक लोकेशन और गहराई का अंदाज लगा लेगी। स्मार्ट हेलमेट में ऐसे गैजेट्स व सेंसर लगाए गए हैं जो जमीन के अंदर 100 फुट की गहराई की भी सटीक जानकारी डिस्प्ले पर प्रदर्शित करेगा।