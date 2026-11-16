कार से रौंदे गए सपा कार्यकर्ता की मौत पर मैनपुरी में भड़का गुस्सा, बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर घेरा थाना

संवाद सूत्र, किशनी (मैनपुरी)। कन्नौज के मलकंठपुर गांव में 10 नवंबर को समोसे की दुकान पर विवाद के बाद कार से रौंदे गए किशनी क्षेत्र के रहने वाले सपा कार्यकर्ता की गुरुग्राम में इलाज के दौरान मौत होने पर स्वजन और ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने रविवार शाम सकरावा थाने का घेराव कर हंगामा किया।

वह आरोपितों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे थे। चार थानों और आठ चौकी की पुलिस टीमों ने पहुंचकर सभी को शांत कराया। चार थानों और आठ चौकी की पुलिस टीमों ने पहुंचकर संभाला मोर्चा किशनी थाना क्षेत्र का गांव मिदिया कन्नौज जिले के सकरावा के मलकंठपुर से सटा है। 10 नवंबर की शाम मिदिया गांव निवासी 35 वर्षीय सपा कार्यकर्ता सामोद यादव मलकंठपुर गांव में बृजेश शाक्य की दुकान पर समोसा खाने आया था। वहां पहले से मौजूद सकरावा के नगला मदारी निवासी राजिद उर्फ राशिद और उसके अज्ञात साथी से सामोद का विवाद हो गया। कुछ देर बाद बाइक से घर जा रहे सामोद को राजिद ने कार से रौंद दिया था।