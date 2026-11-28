जागरण संवाददाता, मैनपुरी। छात्रा और उसकी बहन से छेड़छाड़ के मामले में भाजपा मंडल अध्यक्ष करहल और उनके भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मंडल अध्यक्ष पर घर में घुसकर मारपीट और धमकाने का भी आरोप लगाया गया है।

मामले में ब्राह्मण समाज के नाराजगी जताने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं एक दिन पूर्व मंडल अध्यक्ष के भतीजे ने छात्रा के स्वजन पर मारपीट करने का आरोप लगाया। घर में घुसकर मारपीट और धमकाने पर भी लगाया आरोप, ब्राह्मण समाज ने जताई नाराजगी कस्बा करहल के एक मुहल्ला निवासी एक युवक ने शुक्रवार की देर रात मुकदमा दर्ज कराया है। बताया कि भाजपा मंडल अध्यक्ष कलपेंद्र भारतीय का भतीजा अमन भारतीय उनकी बहनों पर रोजाना आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था और उन्हें परेशान करता था। 26 नवंबर की दोपहर तीन बजे वह घर पर थे। तभी अमन भारतीय अपने दो साथियों के साथ घर के बाहर पहुंचकर अभद्रता करने लगा। ऐसा करने से रोकने पर वह भड़क गया और अपने साथियों के साथ घर में घुसकर युवक की मारपीट शुरू कर दी।