मैनपुरी में खेत में घुसने पर मासूम बच्ची को बांधकर पीटा, बचाने आई गर्भवती मां से भी मारपीट

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। खेल-खेल में खेत में चले जाना पड़ोसियों को इस कदर नागवार लगा कि उसने पांच साल की मासूम बच्ची को चारपाई पर रस्सी से बांधकर पीटना शुरू कर दिया। चीख-पुकार सुन बचाने पहुंची गर्भवती मां के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। घटना का वीडियो किसी ने इंटरनेट मीडिया में प्रसारित कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

ममता देवी गर्भवती हैं और पति आशीष ड्राइवर हैं। उनकी पांच वर्षीय पुत्री तन्वी सोमवार सुबह घर के बाहर खेल रही थी। खेलते-खेलते वह गांव के ही सुधीर कुमार के खेत में पहुंच गई। इसी बात से नाराज सुधीर, लालता प्रसाद और पुष्पेंद्र उर्फ हाजी ने बालिका को खेत में ही बिछी चारपाई पर रस्सी से बांधकर पीटना शुरू कर दिया।