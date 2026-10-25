महोबा में भीषण हादसा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर ट्रैक्टर की टक्कर से मां-बेटे समेत तीन की मौत

जागरण संवाददाता, महोबा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार दो महिला सहित युवक की मौत हो गई।

हमीरपुर जनपद के थाना मौदहा के ग्राम पाटनपुर निवासी 45 वर्षीय विमला और उनकी बहन 40 वर्षीय कमला निवासी ग्राम वंशिया थाना चंदला मध्य प्रदेश, अपने मायके थाना खरेला के ग्राम बरायं आईं थीं। रविवार दोपहर विमला अपने 18 वर्षीय पुत्र कपिल और बहन कमला समेत अन्य स्वजन के साथ ग्राम रिवई भाई वरदानी के पुत्र का मुंडन कराने गई थीं।

शाम करीब साढ़े चार बजे तीनों बाइक से वापस लौट रहे थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर पुन्नियां-गहरौली मोड़ के पास ग्राम गहरौली की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से तीनों के सिर और शरीर में गंभीर चोटें आईं।