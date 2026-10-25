महोबा में भीषण हादसा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर ट्रैक्टर की टक्कर से मां-बेटे समेत तीन की मौत
महोबा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक ...और पढ़ें
HighLights
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सर्विस रोड पर हादसा
तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी
मां, बेटे और मौसी समेत तीन की मौत
जागरण संवाददाता, महोबा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार दो महिला सहित युवक की मौत हो गई।
हमीरपुर जनपद के थाना मौदहा के ग्राम पाटनपुर निवासी 45 वर्षीय विमला और उनकी बहन 40 वर्षीय कमला निवासी ग्राम वंशिया थाना चंदला मध्य प्रदेश, अपने मायके थाना खरेला के ग्राम बरायं आईं थीं। रविवार दोपहर विमला अपने 18 वर्षीय पुत्र कपिल और बहन कमला समेत अन्य स्वजन के साथ ग्राम रिवई भाई वरदानी के पुत्र का मुंडन कराने गई थीं।
शाम करीब साढ़े चार बजे तीनों बाइक से वापस लौट रहे थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर पुन्नियां-गहरौली मोड़ के पास ग्राम गहरौली की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से तीनों के सिर और शरीर में गंभीर चोटें आईं।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज गति से ट्रैक्टर मोड़ने पर अनियंत्रित होकर बाइक चालक इससे टकरा गया और यह हादसा हुआ। खरेला पुलिस ने तीनों को सीएचसी पहुंचाया, जहां से चरखारी और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सक ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।
थानाध्यक्ष नन्हेलाल यादव ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। चालक को जल्द पकड़ लिया जाएगा।
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