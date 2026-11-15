दिल्ली तक पहुंची महोबा के 'देसावरी पान' की मिठास, PM मोदी से मिलीं कृषि वीर मयंकिता चौरसिया

जागरण संवाददाता, महोबा। बुंदेलखंड के महोबा की पहचान जीआई टैग प्राप्त देसावरी पान की गूंज अब दिल्ली के राष्ट्रीय मंच तक पहुंच गई है। महोबा की बेटी मयंकिता चौरसिया को भारत एग्रीकल्चर कांफ्रेंस में कृषि वीर के तौर पर सम्मानित किया गया। 11-12 नवंबर को दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से चुने गए मात्र 14 प्रगतिशील किसानों में मयंकिता का चयन महोबा के लिए बड़ी उपलब्धि है।

पहले दिन मयंकिता को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान के साथ दीप प्रज्वलन का अवसर मिला। उन्होंने मुख्य मंच से महोबा के देसावरी पान की विरासत, खेती के संघर्ष और संरक्षण के लिए किए जा रहे नवाचारों पर अपनी बात रखी। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात कर कृषि मुद्दों पर चर्चा की।

दूसरे दिन उन्होंने सांसद मनोज तिवारी को महोबा के देसावरी पान का स्वाद चखाया, जिसकी उन्होंने सराहना की। सम्मेलन का सबसे खास पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात रही। मयंकिता ने पीएम को बताया कि उन्होंने महोबा के पारंपरिक देसावरी पान को सिर्फ खेती तक सीमित न रखकर रोजगार और उद्यम का जरिया बनाया है।

गुजरात से गुलकंद और दिल्ली से लड्डू-चॉकलेट की आई डिमांड पान से पाउडर, मुखवास और हर्बल उत्पाद तैयार किए हैं, जिनकी बाजार में अच्छी मांग है। इससे पान की खेती को नई पहचान मिल रही है और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। मयंकिता ने बताया कि पीएम से कुछ सेकंड की ही बात हुई, लेकिन वह जीवन का यादगार पल रहा।

मयंकिता के पिता राजकुमार चौरसिया ने बताया कि उनकी वेबसाइट बीटेल-लाइफ पर रोजाना आर्डर आ रहे हैं। बेटी मयंकिता चौरसिया ने आयुर्वेद की किताबों से सीखकर पान से शुगर फ्री लड्डू, चाकलेट और मुखवास तैयार किए हैं, जिन्हें डायबिटिक मरीज भी खा सकते हैं। केंद्र सरकार ने 2021 में देसावरी पान को जीआई टैग दिया था।