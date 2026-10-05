महोबा में 151 साल पुरानी ऐतिहासिक रामलीला की तैयारियां जोरों पर, 11 अक्टूबर से होगा भव्य आयोजन

जागरण संवाददाता, महोबा। शहर के पुराने रामलीला मैदान में 151 वर्ष से निरंतर चली आ रही ऐतिहासिक रामलीला के सफल मंचन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और पंडाल सजने लगा है। इसे लेकर लोगों में भी उत्साह नजर आ रहा है।

श्री रामलीला न्यास के सचिव मनोज तिवारी ने बताया कि 1875-95 में शिवचरण लाल तिवारी, भगवान दास तिवारी एवं मुकुंद लाल तिवारी ने सकी शुरूआत की थी। 1916 में पं मुकुंद लाल तिवारी द्वारा इसका विस्तार किया गया, उनके द्वारा रचित परशुराम परमानंद आरती से आज भी लीला प्रारंभ होती है।