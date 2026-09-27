महोबा के सूपा गांव में महिलाओं का शराब दुकान पर तांडव, 55 पेटी शराब नष्ट, 40 हजार नकदी गायब

संवाद सहयोगी, चरखारी(महोबा)। थाना क्षेत्र के ग्राम सूपा में महिलाएं लाठियां लेकर देशी शराब की दुकान पर पहुंच गईं और तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने दुकान में रखी शराब की बोतलें व पाउच तोड़ दिए और बाहर फेंक दिया। सेल्समैन ने 55 पेटी शराब बर्बाद होने और 40 हजार नकदी गायब होने की बात कही। वहीं मौके का फायदा उठाकर ग्रामीण बड़ी मात्रा में शराब अपने साथ ले गए।

घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में जमकर प्रचलित हुआ। प्रभारी थानाध्यक्ष चरखारी रमेश यादव ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। जांच की जा रही है। वहीं आबकारी अधिकारी अतुल सिंह ने भी जांच कराने की बात कही है।



ग्राम सूपा में देशी शराब की दुकान पर 20 से अधिक महिलाओं ने लाठियों से हमला बोल दिया। सेल्समैन अजय कुमार कुछ समझ पाता, इससे पहले ही महिलाएं दुकान में तोड़फोड़ करने लगीं। सेल्समैन विरोध करने के बजाय वहां से चला गया। करीब 20 मिनट तक चली तोड़फोड़ में महिलाओं ने दुकान में रखी शराब की शीशियां व पाउच तोड़कर बाहर फेंक दिए।

महिलाओं का कहना था कि गांव में शराब की दुकान से उनके घर के युवा शराब के लती हो रहे हैं, इसलिए ठेका हटाया जाए। इस दौरान गांव के कुछ लोग पहुंचे और बिखरी शराब उठाकर ले गए। पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को शांत करा दुकान बंद कराई। सेल्समैन अजय ने बताया कि 55 पेटी शराब बर्बाद हुई है और गोलक में रखे करीब 40 हजार रुपये भी गायब हैं। उसके मुताबिक वह कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है।