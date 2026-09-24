महोबा में 25 और 26 सितंबर को जोरदार बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

जागरण संवाददाता, महोबा। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि 25 व 26 सितंबर को वज्रपात के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। जिलाधिकारी प्रभास कुमार ने लोगों से अपील की है कि आंधी-तूफान एवं आकाशीय विद्युत की स्थिति में सतर्क रहें। अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सावधानियां बरतें। आंधी-तूफान के दौरान सुरक्षित एवं पक्के भवन के अंदर रहें।

अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। खिड़की, दरवाजे, बालकनी एवं कमजोर दीवारों से दूर रहें। पेड़, बिजली के खंभे, होर्डिंग, टीन शेड एवं अन्य अस्थायी संरचनाओं के नीचे खड़े न हों। खुले मैदान, खेत, छत अथवा ऊंचे स्थान पर जाने से बचें। वाहन चलाते समय तेज आंधी आने पर सुरक्षित स्थान पर वाहन रोक दें।